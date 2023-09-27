Развитие ж/д подходов в Азово-Черноморском бассейне дополнительно получит 3,6 млрд рублей

Замглавы РЖД Андрей Макаров ранее сообщал, что объем финансирования на развитие железнодорожной инфраструктуры в этом направлении в 2023 году составляет более 20 млрд рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Финансирование развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении морских портов Азово-Черноморского бассейна в 2024 году планируется увеличить на 3,6 млрд рублей, говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Изменение параметров финансового обеспечения по федеральному проекту "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на развитие железнодорожной инфраструктуры транспортных узлов и подходов к морским портам в 2024 году на 3,601 млрд рублей по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 466-ФЗ, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между структурными элементами государственной программы "Развитие транспортной системы", - отмечается в материалах.

Ранее замглавы РЖД Андрей Макаров сообщал, что объем финансирования на развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении портов Азово-Черноморского бассейна в 2023 году составляет более 20 млрд рублей.

В материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов отмечается, что финансирование на развитие железнодорожной сети Центрального транспортного узла в 2024 году также может вырасти на 2 млрд рублей в связи с уточнением объема доходов федерального бюджета от поступления межбюджетного трансферта из бюджета Москвы.