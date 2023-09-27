В США заявили, что конгрессмены против проекта Сената по финансированию правительства

Соответствующая инициатива предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США не поддерживает согласованную в Сенате инициативу о продлении финансирования федерального правительства страны. Уверенность в этом выразил спикер нижней палаты законодательного органа Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния), выступая перед журналистами.

Комментируя инициативу Сената, он подчеркнул: "Я не вижу поддержки [этого проекта] в Палате представителей". Во вторник Маккарти выступил против включения в этот документ положения о выделении примерно $6 млрд на помощь Украине.

Демократы и республиканцы в Сенате в предварительном порядке согласовали законодательную инициативу о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября, которая предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине. Законодатели обеих палат должны успеть принять проект краткосрочного финансирования до конца месяца, иначе правительство приостановит работу.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности.