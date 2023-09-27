ЦБ продолжит прорабатывать меры против разгона акций второго и третьего эшелонов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что из-за ухода иностранных инвесторов рынок акций стал менее емким

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ вместе с Московской биржей продолжат прорабатывать меры против нерыночного ценообразования акций второго и третьего эшелонов. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на лекции для студентов МГУ.

"Тема очень важная. Из-за ухода иностранных инвесторов рынок акций стал менее емким. И, действительно, компании второго и третьего эшелонов могут на этом низколиквидном рынке очень быстро разгоняться. Мы с биржей эту тему сейчас отрабатываем, в том числе чтобы вводить дискретные аукционы. Это когда идет такой "разгон" акций, делать перерыв, чтобы участники переосмыслили ситуацию и краткосрочную волатильность погасить. Тема есть, будем смотреть, что еще можно сделать", - сказала Набиуллина.

Ранее ЦБ сообщал, что за схемы по формированию нерыночного ценообразования акций может ограничить операции и для участников торгов, а не только для их клиентов. Регулятор тогда напомнил, что участились случаи дестабилизации ценообразования на акции компаний третьего уровня листинга, что приводит к повышенной волатильности на фондовом рынке.

С 21 сентября на Московской бирже были введены максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка на приобретение акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга, на уровне не выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня.