Финансирование нацпроекта по беспилотникам в 2024 году составит 45,5 млрд рублей

На 2025 и 2026 годы правительство заложило на эти цели 9,6 млрд рублей и 8,8 млрд рублей соответственно

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования национального проекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС) составит 45,5 млрд рублей в 2024 году, 9,6 млрд рублей и 8,8 млрд рублей в 2025 и 2026 годы соответственно. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" запланированы в 2024 году в объеме 45 496,6 млн рублей, в 2025 году - 9 582,8 млн рублей, в 2026 году - 8 781,4 млн рублей", - говорится в тексте пояснительной записки.

О федеральных проектах

В частности, на финансирование федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы", включенного в нацпроект, планируется выделить из бюджета 1,4 млрд рублей в 2024 году, 1,9 млрд рублей - в 2025 году и 1,09 млрд рублей в 2026 году.

Из них на закупку федеральными органами исполнительной власти и их подведомственными организациями БАС и услуг с их использованием в рамках госзаказа на период до 2030 года планируется направить в 2024 году 493,3 млн рублей, в 2025 году - 986 млн рублей и в 2026 году - 184,6 млн рублей.

Кроме того, на компенсацию части стоимости летного часа беспилотных авиационных систем на период 2024 - 2026 годов планируется выделять по 467 млн рублей ежегодно и на компенсацию части затрат, связанных с предоставлением скидки покупателям БАС, в этот же период по 441,4 млн рублей.

На финансирование федпроекта "Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих" с 2024 по 2026 годы планируется направлять по 7,7 млрд рублей ежегодно.