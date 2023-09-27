В РСТ заявили, что около 40% российских отелей нуждаются в реновации

Президент союза Илья Уманский отметил, что большая часть номерного фонда в стране имеет исключительно сезонную направленность

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Порядка 40% средств размещения в России нуждаются в реконструкции, для этих целей необходима отдельная госпрограмма. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

"Большая проблема - это реновация, реконструкция действующих гостиниц. У нас очень много средств размещения, которые находятся в плохом положении. Порядка 40% средств размещения нуждаются в реконструкции, и нам нужна программа, которая была бы на них нацелена. Да, 141 постановление (правительства РФ - прим. ТАСС) решает вопрос с точки зрения реконструкции номеров, но дальше возникает вопрос с инфраструктурой", - сказал он.

Эксперт отметил, что большая часть номерного фонда в стране имеет исключительно сезонную направленность. Чтобы обеспечить их круглогодичную заполняемость, необходимо строительство инфраструктуры - подогреваемых бассейнов, ресторанов, спортивных объектов, полагает он. Глава РСТ также обратил внимание на необходимость выработки мер господдержки маленьких гостиниц и инвестиций в развитие санаторно-курортной отрасли.