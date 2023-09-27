В России штрафы в сфере дорожного движения принесут в 2024 году свыше 5,3 млрд рублей

В 2025 году запланировано поступление суммы в 5 млрд 373,8 млн рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минфин включил в проект федерального бюджета РФ прогнозные суммы от взимания штрафов за нарушения правил и требований в сфере дорожного движения.

В 2024 году сумма поступлений в федеральный дорожный фонд от взимания штрафов в области дорожного движения, налагаемых судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов и учреждений, составит 5 млрд 377,8 млн рублей, говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В 2025 году запланировано поступление суммы в 5 млрд 373,8 млн рублей, а в 2026 году - 5 млрд 372,8 млн рублей.

Объем платежей по возмещению вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, составит 46 млрд 534,4 млн рублей в 2024 году, 52 млрд 80,3 млн рублей в 2025 году и 54 млрд 651,3 млн рублей в 2026 году.