В индустриальных парках Подмосковья стали доступны более 750 участков для бизнеса

Строительство "под запрос" возможно на 250 участках подмосковных индустриальных парков

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше 750 участков под размещение производств доступны бизнесу в индустриальных парках Московской области, из них 250 участков предусматривают возведение объекта под запрос инвестора силами управляющих компаний парков, об этом сообщила ТАСС зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Сегодня индустриальные парки Московской области предлагают различные варианты локализации для инвесторов. В зависимости от профиля будущего предприятия и необходимой для его деятельности инфраструктуры, инвесторы могут разместиться в готовом здании формата "Подмосковье индастриал", построить необходимые объекты самостоятельно или же здание могут возвести для инвестора в соответствии с его заданием. Такое строительство "под запрос" сегодня возможно на 250 участках подмосковных индустриальных парков", - сказала Зиновьева.

Она также добавила, что более 500 участков доступны в индустриальных парках Московской области для свободного размещения производств предпринимателей. В общей сложности это около 2,5 тыс. га земли.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья напомнили, что в настоящее время Московская область является регионом с самым большим количеством индустриальных парков в России. Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в одном из таких парков региона можно на инвестиционной карте Подмосковья.