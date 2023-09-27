Ограничение на вывоз икры не будут расширять на рыбную продукцию Камчатки

По словам губернатора края Владимира Солодова, речь в первую очередь идет о повышении прозрачности, прослеживаемости продукции, в том числе необходима работа ФГИС "Меркурий"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Камчатского края не будут распространять эксперимент по ограничению вывоза икры на другую рыбную продукцию. Об этом ТАСС сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на VI Международном рыбопромышленном форуме.

"Сам эксперимент оцениваю позитивно. Мы видим, что кратно сократился объем вывоза икры, наведен порядок в аэропорту. Этот канал браконьерской перевозки если не обнулен, то существенно сокращен. Распространение на другие виды продуктов не стоит [в повестке], <…> здесь другие механизмы борьбы с браконьерством надо проявлять", - сказал он.

По словам Солодова, речь в первую очередь идет о повышении прозрачности, прослеживаемости продукции, в том числе необходима работа ФГИС "Меркурий". "Это также вопросы, связанные с неизбежностью ответственности при обнаружении незаконной добычи соответствующих водных биоресурсов", - добавил губернатор.

1 ноября 2022 года на Камчатке начался эксперимент по ограничению количества допустимого веса вывозимой красной икры до 10 кг для пассажиров авиарейсов. Его ввели для снижения браконьерского оборота деликатеса. До начала эксперимента ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышал 500 тонн. Для производства такого количества икры браконьерами, по разным оценкам, уничтожается более 15 тыс. тонн сырца лососей, ежегодный ущерб государству от их действий превышает 15 млрд рублей.

VI Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге © Алексей Малашенко/ ТАСС

О форуме

VI Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организатором которого выступает Росрыболовство при поддержке Минсельхоза России, проходит в Санкт-Петербурге 27-28 сентября в конгрессно-выставочном центре Expoforum.

ТАСС является официальным информационным партнером форума и выставки.