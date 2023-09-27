Проекты в ОЭЗ в Кавминводах увеличат число мест размещения в 1,5 раза

В 2023 году вложено порядка 13 млрд рублей инвестиций в создание 1,2 тыс. мест размещения

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Реализация проектов в особых экономических зонах (ОЭЗ) в Кавказских Минеральных Водах (КМВ) в Ставропольском крае позволит увеличить количество мест отдыха в полтора раза - более 69 тыс. мест. Об этом ТАСС сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

Ранее сообщалось, что в Железноводске, Ессентуках, Пятигорске и Кисловодске создадут особые экономические зоны.

"Проекты, которые мы планируем реализовать в ОЭЗ в Кавказских Минеральных Водах, позволят нам в полтора раза увеличить количество койко-мест в средствах размещения. Сейчас у нас на КМВ более 46 тыс. мест размещения, планируется создать еще около 23 тыс. мест", - сказал он.

Толбатов отметил, что в этом году вложено порядка 13 млрд рублей инвестиций в создание 1,2 тыс. мест размещения. "У нас загрузка круглогодичная. Сейчас у некоторых санаториев стопроцентное бронирование до декабря. Мы понимаем, что спрос колоссальный. Это хорошо работает на инвесторов. Инвесторы с большим интересом идут и видят, что окупаемость быстрая, видят, что вложенные инвестиции возвращаются гораздо быстрее, чем это было ранее", - пояснил он.

Президент Владимир Путин поручил до 31 декабря 2028 года привести в нормативное состояние находящиеся в федеральной собственности санатории на Кавказских Минеральных Водах.