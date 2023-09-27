Объем торгов топливом на СПбМТСБ 27 сентября обновил рекорд

Показатель поднялся выше 205 тыс. тонн

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду превысил 205 тыс. тонн, что является новым рекордом, говорится в сообщении торговой площадки.

По итогам торгов 27 сентября показатель составил 205,969 тыс. тонн. Объем торгов в денежном выражении достиг 12,65 млрд рублей и также обновил рекорд.

Предыдущие максимальные показатели в натуральном выражении были достигнуты 25 января (167,732 тыс. тонн), в денежном - 19 сентября (10,281 млрд рублей).

На долю автомобильных бензинов на торгах в среду пришлось 36% от общего объема реализованных нефтепродуктов (73,9 тыс. тонн), дизельного топлива - 42% (85,9 тыс. тонн), авиационного керосина - 12% (24,8 тыс. тонн), топочного мазута - 4% (8,6 тыс. тонн), сжиженных углеводородных газов (СУГ) - 5% (10,4 тыс. тонн).

Согласно данным СПбМТСБ, объем реализации нефтепродуктов с 1 января по 27 сентября вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 21,721 млн тонн.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнил, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения российского рынка и результатов этой меры.