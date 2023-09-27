Субсидии на строительство трассы Джубга - Сочи намерены увеличить в 2024 году

Речь идет о сумме 59 млрд рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Субсидии, предоставляемые госкомпании "Автодор" на строительство трассы Джубга - Сочи, в 2024 году будут увеличены на 59 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Увеличением бюджетных ассигнований, предусмотренных на: предоставление субсидии государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог в 2024 году на 58 615,5 млн рублей, в 2025 году на 54 865,5 млн рублей, в 2026 году на 43 461,8 млн рублей в целях строительства новой автомобильной дороги на черноморском побережье от трассы М-4 "Дон" до г. Сочи", - отмечается в документе.

Кроме того, планируется увеличить финансирование мероприятий по реализации новых проектов, обеспечивающих транспортную связанность юга России: в 2024 году на 10 млрд рублей, в 2025 году на 14,2 млрд рублей, в 2026 году на 11,2 млрд рублей.

Проект "Южный кластер"

Федеральный проект "Южный кластер" был представлен на форуме "Таврида" в Крыму. Проект стал частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В него входят такие проекты, как новая платная трасса Джубга - Сочи и перенос железнодорожной дороги от Черноморского побережья.

Ранее председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко сообщал, что в этом году планируется начать проектирование и подготовку к стройке на наиболее загруженном участке трассы Джубга - Сочи - на обходе микрорайона Адлер.