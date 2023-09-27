В Eni прогнозируют колебания цен на газ при отсутствии российского

Главный управляющий компании Клаудио Дескальци отметил, что процесс замены газа РФ завершится через 1,5-2 года

РИМ, 27 сентября. /ТАСС/. Главный управляющий (генеральный директор) итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Европе практически удалось заместить российский газ, но цены могут колебаться без постоянных поставок по трубопроводу.

"Нам практически удалось заменить российский газ, и мы завершим процесс через 1,5-2 года, но ситуация сложная, поскольку при отсутствии собственных ресурсов газ импортируется из разных стран", - приводит его слова агентство ANSA. Без российского газа, по его словам, создался "пробел" в 150-160 млрд куб. м. "Несмотря на то что хранилища в Европе заполнены на 95%, мы видим колебания цен", - констатировал он.

Менеджер пояснил, что они зависят от разных факторов. "При отсутствии потока по трубе, несмотря на заполненность хранилищ, закупается СПГ (сжиженный природный газ - прим. ТАСС). Достаточно минимального перебоя, вызванного забастовками в Австралии или профилактическими работами на объектах инфраструктуры Норвегии, немедленно происходят колебания [цен]", - сказал он. Цены, по его словам, зависят и от спроса на газ, который может быть ниже в связи с повышенными температурами.