Производство самолетов МС-21 дополнительно получит 1,14 млрд рублей в 2024 году

В 2025 году дополнительно выделят 625,4 млн рублей, в 2026 году - 619,8 млн рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Финансирование производства самолетов семейства МС-21 будет увеличено на 1,14 млрд рублей в 2024 году, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В 2025 году будет дополнительно выделено 625,4 млн рублей, в 2026 году - 619,8 млн рублей.

Увеличение финансирования связано в ростом объема работ по созданию самолетов МС-21.

Кроме того, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") в 2024 году получит на реализацию проектов гражданского авиастроения на 5,2 млрд рублей больше, в 2025 году - на 1,6 млрд рублей больше, в 2026 году рост финансирования составит 449,2 млн рублей.