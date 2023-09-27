Инфляция в России с 19 по 25 сентября ускорилась до 0,28%

По данным Росстата, с 12 по 18 сентября в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,13%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 19 по 25 сентября 2023 года составила 0,28%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее - с 12 по 18 сентября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,13%.

С начала сентября потребительские цены в стране выросли на 0,6%, с начала года - на 4,32%. В годовом выражении инфляция в РФ на 27 сентября 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,99%.

Продовольственные товары

За отчетный период выросли цены на куриные яйца - на 2,9%, на мясо кур - на 1,2%, на подсолнечное масло - на 0,9%, на мясные консервы для детского питания - на 0,8%, на говядину и колбасы - на 0,7%, на баранину, черный чай и рис - на 0,6%, на свинину, сосиски, сардельки, пшеничную муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов - на 0,5%, на сливочное масло и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,4%, на творог, печенье и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, на ржаной хлеб и гречневую крупу - на 0,2%, на твердые, полутвердые и мягкие сыры - на 0,1%.

В то же время цены на макаронные изделия и вермишель снизились на 0,5%, на сметану, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию поднялись в среднем на 0,6%, в том числе на помидоры - на 9,3%, на бананы - на 4,1%, на огурцы - на 1,5%, на столовую свеклу - на 1%. В то же время цены на морковь снизились на 2,8%, на белокочанную капусту и яблоки - на 2,7%, на картофель - на 2,3%, на репчатый лук - на 1,6%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали поливитамины - на 1%, левомеколь и эргоферон - на 0,8%, корвалол и метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 0,6%, аллохол, нимесулид и ренгалин - на 0,4%, анальгетики комбинированные - на 0,2%. Цены на валидол снизились на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали гигиенические прокладки - на 0,7%, туалетная бумага - на 0,5%, детские подгузники и мыло - на 0,4%, пеленки для новорожденных и туалетная бумага - на 0,2%, стиральные порошки - на 0,1%. Цены на зубные щетки снизились на 0,4%, на пеленки для новорожденных - на 0,3%, на стиральные порошки - на 0,2%, на зубные пасты и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Цены на зубные щетки снизились на 0,2%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на шампуни - на 0,7%, на женские колготки- на 0,6%, на обрезные доски - на 0,5%, на майки, мужские футболки и спортивные костюмы для детей - на 0,4%, на мужские носки, кроссовки для взрослых и детей - на 0,3%, на джинсы для детей - на 0,2%, на легковые отечественные автомобили и автомобили иностранных марок, смартфоны, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты, сигареты с фильтром - на 0,1%. Цены на электропылесосы снизились на 0,8%, на телевизоры - на 0,2%.

Автомобильный бензин подорожал на 0,5%, дизельное топливо - в среднем на 1,7%.

Авиаперелеты экономическим классом подорожали на 1,6%. Стоимость проживания в гостиницах трех звезд выросла на 0,3%, в гостиницах четырех и пяти звезд, путевок в санатории - на 0,2%. Стоимость проживания в хостелах снизилась на 0,4%, гостиницах одной и двух звезд и мотелях, а также путевок в дома отдыха, пансионаты - на 0,1%.

Из остальных видов услуг на 0,5% подорожала модельная стрижка в мужском и женском залах, мойка легкового автомобиля стала дороже на 0,3%, ремонт телевизоров - на 0,1%.