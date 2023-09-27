Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 27 копеек

По данным Росстата, дизель подорожал на 1,03 рубля

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 18 по 25 сентября 2023 года выросли на 27 копеек - до 55,92 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 увеличились на 21 копейку и составили 51,62 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 возросли на 23 копейки, до 56,47 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 56 копеек и составила 68,45 рубля за литр.

Дизельное топливо подорожало на 1,03 рубля - до 64,99 рубля.

По данным Росстата, рост цен на автомобильный бензин зафиксирован в 70 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Магаданской области - на 4%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,5% и 0,4% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,69 рубля до 57,99 рубля, марки Аи-95 - от 53,79 рубля до 64,69 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 рубля до 75,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,6 рубля до 61,1 рубля, марки Аи-95 - от 53,65 рубля до 62,85 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,4 рубля до 70,59 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 18 по 24 сентября вырос на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей - до 791,3 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива снизился на 1,5% и составил чуть более 1,548 млн тонн.

Розничные цены на бензин в августе

Средние потребительские цены на бензин в России в августе 2023 года увеличились на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом производители бензина в июле повысили оптовые цены на 5,8%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин выросли на 7,7%, а цены производителей - на 47,8%.

Потребительские цены на бензин в августе текущего года в среднем по РФ превышали цены производителей в 1,8 раза (в августе 2022 года - в 2,6 раза).

В августе рост потребительских цен на бензин на 2,6% и более отмечался в 52 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего бензин подорожал в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Калмыкия - на 6,6% и 5,9% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли - на 1,6% и 2,1% соответственно.

Цены производителей на нефть в августе увеличились на 26,8% по сравнению с июлем (по сравнению с декабрем 2022 г. - на 57,5%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом выросли на 1,6% (по сравнению с декабрем 2022 г. - на 12,7%).