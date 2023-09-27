Сельхозпроизводство в России в августе сократилось на 6,8%

Речь идет о 946,1 млрд рублей в действующих ценах

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Производство продукции сельского хозяйства в России в январе - августе 2023 года уменьшилось на 2,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года, снижение сельскохозяйственного производства в августе составило 6,8%, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в августе 2023 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 946,1 млрд рублей, в январе - августе 2023 года - 4169,7 млрд рублей", - сообщает статистическое ведомство.

По данным Росстата, на конец августа 2023 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 18,1 млн голов (на 1,3% меньше по сравнению с соответствующей датой прошлого года), в том числе коров - 7,7 млн голов (на 1,2% меньше). Поголовье свиней составляло 29 млн (на 3% больше), овец и коз - 22,5 млн голов (на 1,6% меньше).

В сельскохозяйственных организациях на конец августа по сравнению с соответствующей датой 2022 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,1%, коров - на 1,1%, овец и коз - на 1,1%, птицы - на 3%, поголовье свиней выросло на 4,2%. На хозяйства населения в общей структуре поголовья скота приходилось 38,7% поголовья крупного рогатого скота, 6,8% свиней, 43,8% овец и коз (на конец августа 2022 года - 39,2%, 7,8% и 44,1% соответственно).

За восемь месяцев производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,4% в годовом выражении и составило 10,1 млн тонн (в живом весе), в августе - на 1,2%, до 1,3 млн тонн.

Производство молока в январе - августе в годовом выражении выросло на 2,6% - до 23,1 млн тонн, в августе - на 1%, до 3,2 млн тонн. Производство яиц за восемь месяцев выросло по сравнению с прошлым годом на 2,1% и составило 31,6 млрд штук, за август - осталось на уровне прошлого года, составив 4,1 млрд штук.