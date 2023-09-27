Россия в августе увеличила производство удобрений на 15%

Показатель составил 2,2 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Производство минеральных удобрений в России за январь - август 2023 года увеличилось на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 16,7 млн тонн, при этом выпуск калийных удобрений по итогам восьми месяцев также перешел к росту почти на 6%, говорится в материалах Росстата.

В августе выпуск удобрений возрос на 15% в годовом сравнении и на 1,1% - в месячном, составив 2,2 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ.

Производство калийных удобрений в августе вырос на 58,3% в годовом выражении и на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем, до 0,9 млн тонн. За восемь месяцев объем производства перешел к росту и увеличился на 5,7 %, до 5,5 млн тонн.

Выпуск фосфорных удобрений в августе составил 0,3 млн тонн (снижение на 6,6% к августу 2022 года и на 7,3% к июлю 2023 года). В январе - августе показатель увеличился на 0,3%, до 2,9 млн тонн. Производство азотных удобрений уменьшилось на 1,8% к августу 2022 и на 2,5% - к июлю 2023 года, до 0,9 млн тонн. За восемь месяцев их выпуск вырос на 4% и достиг 8,2 млн тонн.

Производство аммиака в январе - августе уменьшилось на 1,4%, до 11,2 млн тонн.