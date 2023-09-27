Реальные зарплаты в России в июле выросли на 9,2%

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле составила 71 419 рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в июле 2023 года выросли на 9,2% в годовом выражении, при этом к июню снижение составило 7,7%, следует из данных Росстата.

В январе - июле 2023 года реальные зарплаты выросли на 7,1% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле составила 71 419 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 13,9%.

В апреле министр экономического развития РФ Максим Решетников на объединенной коллегии Министерства финансов и Минэкономразвития сообщал, что рост реальных зарплат населения России в 2023 году составит более 5%.