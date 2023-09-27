МЭР сообщило об ускорении годовой инфляции с 19 по 25 сентября до 5,74%

Неделей ранее она составляла 5,45%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 19 по 25 сентября ускорилась до 5,74% с 5,45% неделей ранее. От этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

"На неделе с 19 по 25 сентября 2023 г. инфляция составила 0,28% (рост на 0,13% неделей ранее). Год к году рост цен составил 5,74%. В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,41% на фоне удорожания продуктов питания за исключением овощей и фруктов. При этом удорожание плодоовощной продукции замедлилось. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста практически сохранились на уровне прошлой недели (0,24%). В секторе услуг цены выросли на 0,19% преимущественно за счет возобновления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Как стало известно 12 сентября, Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%.