Дополнительное заседание Совета Думы для рассмотрения бюджета пройдет до конца недели

Оно будет связано с внесением в ГД проекта бюджета на 2024-2026 годы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Дополнительное заседание Совета Думы по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина пройдет до конца этой недели, оно будет связано с внесением в Госдуму проекта бюджета на 2024-2026 годы, сообщили в пресс-службе Госдумы.

"В Государственной Думе на этой неделе ожидается внесение бюджета. По предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина на заседании Совета Думы принято решение запланировать дополнительное заседание совета для того, чтобы оперативно его рассмотреть в случае внесения", - отметили в пресс-службе.

При этом источник в аппарате Госдумы сообщил ТАСС, что дополнительное заседание совета палаты планируется провести 29 сентября. Ранее председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявлял, что проект федерального бюджета на 2024-2026 годы будет внесен в Госдуму 29 сентября.