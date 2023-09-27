Россия в 2024-2026 годах планирует потратить на космос более 800 млрд рублей

Финансирование госпрограммы в 2024 году составит 285,95 млрд рублей, в 2025 году - 271,91 млрд, а в 2026 году - 258,1 млрд рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия планирует направить на финансирование государственной программы "Космическая деятельность России" в 2024-2026 годах более 800 млрд рублей, говорится в материалах к проекту федерального бюджета, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Финансирование госпрограммы в 2024 году составит 285,95 млрд рублей, в 2025 году - 271,91 млрд, а в 2026 году - 258,1 млрд рублей.

Таким образом, в 2024 году финансирование увеличено на 31,41 млрд рублей, в 2025 году - на 18,1 млрд рублей, в 2026 году - на 8,85 млрд рублей.

Предполагается, что объем бюджетных ассигнований пойдет для опережающего финансирования инвестиционных проектов организаций ракетно-космической промышленности, обеспечивающих выпуск ракетно-космической техники, на финансирования полномочий и функций госкорпорации "Роскосмос", а также на предоставление субсидии публично-правовой компании "Роскадастр" в 2025-2026 годах.