Аксаков: обсуждение более мягкого регулирования малых и средних банков нужно продолжать

В пресс-службе Ассоциации банков России отметили, что позиция АБР по поводу регулирования малых и средних предприятий заключается в необходимости сохранить конкурентную среду на рынке и благодаря этому повышать качество обслуживания клиентов

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Возможность более мягкого регулирования для малых и средних банков необходимо продолжать обсуждать с ЦБ РФ, некоторые критерии требуют калибровки. Об этом ТАСС заявил председатель совета Ассоциации банков России (АБР), глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Первое - это все-таки посмотреть на возможность более мягкого регулирования малых и средних банков с точки зрения их рисков и их влияния на общую экономическую ситуацию. Применение более щадящего режима регулирования. Например, допуск к госпрограммам. У нас до сих пор в правительственных документах прописаны требования не к устойчивости банков, а к критериям собственности, размеру капитала банков при допуске к различным госпрограммам. Хотя с нашей точки зрения, главным критерием и единственным, может быть, должен быть рейтинг организации, качество ее работы, а не размер капитала и тем более не форма собственности", - сказал он.

В пресс-службе Ассоциации банков России также отметили, что позиция АБР по поводу регулирования малых и средних предприятий заключается в необходимости сохранить конкурентную среду на рынке и благодаря этому повышать качество обслуживания клиентов, чтобы юридические лица и граждане были удовлетворены банковской системой.

Как сообщил ТАСС Аксаков, на заседании совета АБР обсуждался вопрос о перспективах определения категории "социально-значимого регионального банка" и ее возможного законодательного закрепления, но он, по мнению депутата, требует дискуссии. "Не только ЦБ высказал сомнения насчет этого критерия. Будем обсуждать, вполне возможно, там есть рациональные зерна, но в любом случае от всех этих регуляторных решений должен выигрывать не банк, а клиент", - подчеркнул Аксаков.

По итогам обсуждений на прошедшем сегодня заседании совета Ассоциации банков России и на XX Международном банковском форуме, который проходит 27-30 сентября в Сочи, будут систематизированы и направлены Банку России и правительству РФ предложения по повышению конкуренции и совершенствованию регулирования банковской системы, говорится в материалах АБР.