27 сентября, 16:30,
обновлено 27 сентября, 16:48

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ по итогам января-августа на уровне на 2,5%

По данным ведомства, в августе рост ВВП ускорился до 5,2% против 5,1% в июле

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Рост ВВП РФ по итогам 8 месяцев 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 2,5% в годовом выражении, говорится в обзоре о текущей ситуации в экономике, подготовленном министерством.

В августе 2023 года рост ВВП РФ ускорился до 5,2% против 5,1% в июле. При этом с исключением сезонного фактора рост составил всего 0,4% после роста на 0,6% месяцем ранее.

В II квартале 2023 года ВВП России вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в I квартале было зафиксировано снижение на 1,8%.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития РФ, рост ВВП России в 2023 году ожидается на уровне 2,8%, в 2024-2025 гг. - 2,3%, к 2026 году - 2,2%. 

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