Чешское правительство одобрило покупку государством газопроводов у иностранных фирм

Оно приобретет фирму Net4Gas, являющуюся оператором чешских газопроводов

ПРАГА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило покупку государством проложенных в республике газопроводов иностранных компаний. Об этом сообщил новостной портал seznam.cz.

Государство приобретет фирму Net4Gas, являющуюся оператором чешских газопроводов. В настоящее время ее совместными владельцами являются инвестиционные фонды германской страховой компании Allianz и канадской компании Borealis Novus Parent. Сумма контракта будет объявлена правительством позже, отметил портал.

Власти, как отметил портал, связывают с покупкой Net4Gas укрепление энергетической безопасности Чехии.