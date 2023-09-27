27 сентября, 16:52

Чешское правительство одобрило покупку государством газопроводов у иностранных фирм

Оно приобретет фирму Net4Gas, являющуюся оператором чешских газопроводов

ПРАГА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило покупку государством проложенных в республике газопроводов иностранных компаний. Об этом сообщил новостной портал seznam.cz.

Государство приобретет фирму Net4Gas, являющуюся оператором чешских газопроводов. В настоящее время ее совместными владельцами являются инвестиционные фонды германской страховой компании Allianz и канадской компании Borealis Novus Parent. Сумма контракта будет объявлена правительством позже, отметил портал.

Власти, как отметил портал, связывают с покупкой Net4Gas укрепление энергетической безопасности Чехии. 

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Чехия
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