Ярославская область намерена направить 119 млн рублей на решение проблемы "зеленых масел"

На территории бывшего сажевого завода образовалось загрязнение на общей площади около 18 га

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. В Ярославской области направят около 120 млн рублей на проведение работ по ликвидации "зеленого масла" на территории бывшего сажевого завода. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На проведение комплексных изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации на участке бывшего сажевого завода и прилегающей территории, загрязненной "зелеными маслами", в Ярославле планируется направить 119 млн рублей. Такая сумма предусмотрена поправками, внесенными губернатором на рассмотрение областной Думы, очередное заседание которой депутаты проведут уже 6 октября", - говорится в сообщении.

В состав загрязненной территории входит 18 земельных участков общей площадью около 18 га. В ноябре 2022 года на этих участках, а также на участках из состава неразграниченных земель ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Правительство области приняло решение о необходимости реквизиции земельных участков на территории бывшего сажевого завода, ведется работа по их изъятию в региональную собственность. Это позволит включить загрязненную территорию в государственный реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду и получить федеральную поддержку.

"Этот объект в Ярославле представляет серьезную угрозу. На его ликвидацию потребуются значительные средства в размере нескольких миллиардов рублей. Поэтому следующим шагом станет подача заявки на получение федерального финансирования для устранения этого объекта накопленного вреда", - приводятся слова губернатора региона Михаила Евраева.

Ярославский сажевый завод был введен в эксплуатацию в 1933 году, он располагался в 100 м от уреза реки Волги в Ярославле. Сырье сажевого завода - смесь нефтепродуктов "зеленое масло" - хранилось в открытых земельных котлованах. Когда производство было прекращено и перенесено на новую площадку, котлованы засыпали грунтом. В результате нефтепродуктами оказались загрязнены грунт и грунтовые воды.