Минэнерго рассчитывает на выполнение соглашения с НПЗ об их модернизации

Соглашения были подписаны с АО "Нефтехимсервис", ОАО "Новошахтинский НПЗ", ООО "Афипский НПЗ", АО "ТАНЕКО", ПАО "Орскнефтеоргсинтез", АО "Антипинский НПЗ", ООО "Марийский НПЗ", ООО "Ильский НПЗ" и ООО "Славянск ЭКО"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России рассчитывает, что соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, которое начало работать с 1 января 2019 года, будет выполнено, несмотря на текущую непростую ситуацию с поставками оборудования. Об этом журналистам сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов на форуме "Нефть и газ Сахалина - 2023".

"Были объективные сложности, конечно. Часть тех проектов, которые мы видим очень детально в рамках соглашения о модернизации, мы понимаем, что даже оборудование, которое было произведено и [на] 100% оплачено, не отгружено было со склада странами, которые поддержали санкции. В этом смысле нужно было быстро переформатировать проекты. Это было сделано. Мы рассчитываем, что эта программа тоже будет реализована", - сказал он.

Изначально соглашение о модернизации было заключено с НПЗ со сроком действия до 1 января 2026 года, оно предполагало ввод 13 установок вторичной переработки нефти, чтобы увеличить производство автомобильного бензина на 3 млн тонн в год. При этом государство предоставило НПЗ субсидию в виде возвратного акциза в случае выполнения всех условий соглашения.

Соглашения были подписаны с девятью НПЗ: АО "Нефтехимсервис", ОАО "Новошахтинский НПЗ", ООО "Афипский НПЗ", АО "ТАНЕКО", ПАО "Орскнефтеоргсинтез", АО "Антипинский НПЗ", ООО "Марийский НПЗ", ООО "Ильский НПЗ" и ООО "Славянск ЭКО". Общий объем инвестиций в установки вторичной переработки в рамках программ модернизации НПЗ за период 2015-2026 годов должен был составить около 300 млрд рублей.

В дальнейшем программа была пересмотрена, теперь она распространяется только на шесть НПЗ. При этом до 2024 года эти НПЗ должны выполнить несколько условий, иначе они теряют право на получение обратного акциза и должны будут вернуть взятые средства в бюджет. Четыре из этих НПЗ должны производить бензин 5 класса в объеме не менее 10% от своей переработки с начала 2024 года. По двум оставшимся - их инвестиции должны составлять не менее 60 млрд рублей.

Ранее Минфин согласовал перенос срока выполнения условий с 2024 года на 2026 год для НПЗ, которые обязались вложить в модернизацию определенную сумму. При этом по четырем оставшимся заводам (где прописаны объемы производства) такого решения пока нет. Источник ТАСС в отрасли уточнял, что Минэнерго выступило с инициативой продлить срок и для этих четырех НПЗ на два года. Этого должно хватить для завершения программы модернизации, отмечал собеседник агентства

О форуме

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина - 2023" открылся в среду в Южно-Сахалинске. Три дня, до 29 сентября включительно, будут проходить круглые столы, встречи один на один с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписания стратегических соглашений с правительством Сахалинской области, а также выставочная экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов. В мероприятии примут участие более 1 тыс. экспертов. Помимо российских гостей ожидаются бизнес-делегации из Китая, Вьетнама и Индии.

В 2023 году форум отметит свое 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.