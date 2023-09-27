Кабмин обсуждает строительство еще трех ж/д паромов для грузов в Калининградскую область

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что практически 80% номенклатуры грузов, которые поступали в область из других регионов РФ, подпали под те или иные ограничения ЕС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Кабмин обсуждает строительство еще трех дополнительных железнодорожных паромов для перевозки грузов в Калининградскую область. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам прошедшего в среду совещания президента с членами правительства, посвященного развитию Калининградской области.

"Обсуждали необходимость строительства дополнительно трех железнодорожных паромов для того, чтобы быть абсолютно независимыми от тех или иных стран. По большинству этих решений есть поддержка президента. Есть поручения еще некоторые вопросы доработать, уточнить. Деньги уже выделены, с Минфином цифры согласованы, сегодня президент поддержал, но поручил нам обратить внимание еще на подбор мероприятий по учету всех особенностей, чтобы этих сумм действительно хватило нам для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие Калининграда", - сказал министр.

Он отметил, что практически 80% номенклатуры грузов, которые поступали в Калининградскую область из других регионов РФ, подпали под те или иные ограничения ЕС. Была введена система субсидирования морских перевозок.

"По прошлому году, по этому году мы видим существенный рост именно морскими перевозками грузов в Калининградскую область", - сказал он.