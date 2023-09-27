Бизнес Китая ожидает рост поставок морепродуктов из России

По словам генерального менеджера корпорации Liao Yu Group Co., Ltd Ян Хао, китайские предприниматели рассчитывают на 1 млн тонн продукции в 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Предприниматели из Китая рассчитывают на рост поставок морепродуктов из России с 400 тыс. тонн до 1 млн тонн в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный менеджер корпорации Liao Yu Group Co., Ltd Ян Хао на полях VI Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"В этом году мы отгрузили 400 тыс. тонн русского замороженного сырья. Мы надеемся, что скоро будем выгружать в наш порт 600 тыс. тонн русских товаров. Из-за коронавируса многое изменилось, нам нужно восстановить поставки и развиваться. Мы надеемся, что в 2025 году мы сможем выгружать уже 1 млн тонн русской рыбы", - сказал Ян Хао.

Он добавил, что речь идет о поставках такой продукции, как креветки, кальмар, краб, сурими, минтай. Собеседник уточнил, что корпорация сотрудничает с двумя-тремя российскими компаниями, и начинается обсуждение с Русской рыбопромышленной компанией возможности поставок сурими и филе минтая.

"Надеемся, что через два года, в 2025 году, мы уже сможем сотрудничать с 10 главными русскими компаниями", - заключил предприниматель.

Президент Ассоциации океанического рыболовства Китая Чжан Сяньлян подчеркнул важность сотрудничества с РФ в этой сфере и выразил надежду на рост поставляемой из России продукции.

Как сообщал ТАСС, выход российской икры минтая на рынки Китая может существенно стабилизировать положение российских компаний, особенно дальневосточных. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

О форуме и выставке

VI Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организатором которого выступает Росрыболовство при поддержке Минсельхоза России, проходит в Санкт-Петербурге 27-28 сентября в Конгрессно-выставочном центре Expoforum.

ТАСС является официальным информационным партнером VI Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.