Уфимский трансформаторный завод намерен выйти на проектную мощность к 2026 году

Завод обеспечен контрактами на 2023-й и первый квартал 2024 года

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Уфимский трансформаторный завод (входит в холдинг ERSO) выйдет на проектный уровень мощности к 2026 году. Сейчас предприятие загружено на треть, сообщил ТАСС директор завода Дмитрий Пырков на Российском энергетическом форуме.

"По сравнению с 2022 годом у нас рост выпуска продукции в два раза, а если сравнивать с 2021 годом - то в десятки. Сейчас основная цель уфимского завода - загрузить производство к 2026 году до номинальной мощности порядка 12 ГВА по всей номенклатуре трансформаторного оборудования, это порядка 250 трансформаторов средней мощности в год. Сейчас завод загружен примерно на треть от номинальной мощности", - сказал Пырков.

Завод обеспечен контрактами на этот и первый квартал 2024 года. Также прорабатывается заключение нескольких потенциальных контрактов, которые обеспечат предприятию стабильную загрузку на весь следующий год. Под эту программу набирается дополнительный персонал и увеличивается количество оборудования на рабочих местах, добавил руководитель.

Российский энергетический форум в 2023 году проходит в Уфе 27-28 сентября. Это ежегодное мероприятие, форум объединен с отраслевой выставкой. Пленарное заседание деловой программы было посвящено приоритетам развития энергетики в России. Также участники обсудят кадровое обеспечение отрасли, регулирование тарифов и модернизацию котельных, применение беспилотников в работе энергетических объектов. По данным организаторов, в работе форума участвуют порядка 4 тыс. человек, 250 спикеров и две зарубежные делегации. Генеральным спонсором мероприятий выступает ООО "Башкирэнерго".