Bild: Шольца попросили принять меры на фоне сокращения химического производства в ФРГ

По данным газеты, компании из 14 федеральных земель республики сообщили об угрозе массового сокращения рабочих мест, поскольку есть риск, что производство перенесут в более дешевые места за рубежом

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Представители химической промышленности Германии пожаловались канцлеру Олафу Шольцу на неудовлетворительное состояние отрасли. Об этом сообщила газета Bild, в распоряжении которой оказался документ, составленный компаниями из 14 федеральных земель республики.

В документе говорится, в частности, об угрозе массового сокращения рабочих мест, поскольку есть риск, что производство будет перенесено в более дешевые места за рубежом. "Причина таких настроений заключается в том, что вряд ли какая-либо другая отрасль экономики так сильно зависит от низких цен на энергоносители", - говорится в статье.

"Спад производства и потери заказов лишают нашу отрасль уверенности. Представители политики не должны оставаться в стороне и просто наблюдать", - приводит газета выдержки из документа.

Более 1 млн человек работают в Германии в сфере химической промышленности. В этой отрасли заняты примерно 8 тыс. компаний. От нее зависит 2,4 млн рабочих мест.

Как сообщала ранее немецкая Ассоциация химической промышленности (VCI), отрасль сократила производство на 8% во II квартале из- за низкого спроса.