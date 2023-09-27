27 сентября, 17:44

В SWIFT отметили рост доли доллара в международных расчетах в августе до рекордных 48%

В июле она составляла 46,5%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Доля доллара в международных расчетах в августе 2023 года увеличилась до 48,03% против 46,5% в июле, что является максимумом за последние пять лет, в течение которых ведется статистика, следует из данных международной системы SWIFT.

Доля евро сократилась - в августе она составила 23,2% против 24,42% в июле. Это рекордно низкое значение для европейской валюты за время составления отчетов международной системы.

Третье место в рейтинге самых используемых валют в международных расчетах занимает британский фунт, доля которого сократилась до 7,14% в августе против 7,63% в июле.

Далее идут японская иена, доля которой выросла с 3,51% до 3,68%, и китайский юань (рекордные 3,47% в августе и 3,06% в июле). 

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