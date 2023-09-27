В Китае в 2024 году откроют парк по изготовлению полуфабрикатов из российской рыбы

Это позволит увеличить востребованность российских морепродуктов на китайском рынке на 60%, считает генеральный директор Tieyue Yiheng (Dalian) Development Co., Ltd. Ли Найбин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Парк по изготовлению полуфабрикатов из российских морепродуктов откроется в китайской провинции Хуньчунь летом 2024 года. Это позволит увеличить востребованность российских морепродуктов на китайском рынке на 60%, сообщила ТАСС генеральный директор Tieyue Yiheng (Dalian) Development Co., Ltd. Ли Найбин на полях VI Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"Это будет парк для российских морепродуктов, мы будем их там не только хранить, но и перерабатывать в полуфабрикаты. Молодежь в Китае не будет покупать и готовить рыбу дома, поэтому мы сделаем для них полуфабрикаты. Они будут продаваться намного лучше. Парк будет расположен в Хуньчуне на границе с Россией и откроется в июле следующего года", - сказала она.

Ли Найбин добавила, что примерный объем поставляемых крабов составит 500 тонн, а рыбы - 30 тыс. тонн.

"Будем продумывать, сколько различных продуктов изготовим из российской рыбы для китайского рынка. Сейчас в основном из России мы просто привозим рыбу и продаем, не перерабатываем. В дальнейшем хотим придумывать какой-то вкус или делать филе", - отметила она.

По предварительным расчетам, благодаря парку востребованность российских морепродуктов на китайском рынке увеличится примерно на 60% .

О форуме и выставке

VI Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организатором которого выступает Росрыболовство при поддержке Минсельхоза России, проходит в Санкт-Петербурге 27-28 сентября в Конгрессно-выставочном центре Expoforum.

ТАСС является официальным информационным партнером VI Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.