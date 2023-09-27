Объем поддержки военнослужащих на Ставрополье достигнет 7 млрд рублей в 2023 году

Военнослужащим, в частности, выплачивают пособия в случае получения травмы либо награждения госнаградой, а семьям предусмотрены выплаты при гибели бойца

СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Финансирование выплат и социальных гарантий участникам специальной военной операции на Ставрополье в 2023 году достигнет 7 млрд рублей. Все меры поддержки будут сохранены и в 2024 году, сообщил во время прямой линии губернатор региона Владимир Владимиров.

"Предполагаем, что мы 2023 год закончим с выплатами [участникам специальной военной операции] 7 млрд рублей. Работаем над бюджетом Ставропольского края, на 100% все выплаты, все социальные гарантии, связанные с обеспечением специальной военной операции, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, они все предусмотрены в бюджете 2024 года", - сказал он.

По данным управления пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края, в регионе действует определенный перечень мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Военнослужащим выплачивают пособия в случае получения травмы либо награждения госнаградой, семьям предусмотрены выплаты при гибели военнослужащего.

На Ставрополье семьи участников СВО получают льготу по транспортному налогу, компенсацию платы за детский сад, дети обеспечены бесплатным горячим питанием в школе, могут бесплатно посещать секции и кружки и так далее.