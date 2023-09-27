В США считают, что компании сами должны принимать решение, уходить из России или нет

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Соединенные Штаты не вводят ограничения в отношении определенных видов коммерческой деятельности на российской территории

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Руководство компаний должно само принимать решение о том, необходимо ли им оставаться в России или уйти из нее. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"В России были приняты новые регулирующие законы, которые, на мой взгляд, оттолкнули ряд компаний от ведения бизнеса [в стране]. Я хочу сказать, что каждая компания должна принимать решение самостоятельно с учетом операционных, юридических и репутационных рисков, связанных с деятельностью в России", - сказал дипломат.

По его версии, США не вводят ограничения в отношении определенных видов коммерческой деятельности на российской территории. "Все наши санкции предусматривали исключения в отношении продовольствия, медикаментов и других гуманитарных нужд, поскольку мы не считаем, что Соединенные Штаты находятся в конфликте с российским народом. Поэтому мы не пытались указывать компаниям, которые работают над обеспечением российского народа продовольствием или фармацевтическими товарами, что они должны прекратить вести там бизнес. Мы сосредоточили наши санкции, наш экспортный контроль на тех секторах российской экономики, которые обеспечивают подпитку российской военной машины, и мы будем продолжать это делать", - утверждал Миллер.

Более 1 тыс. американских компаний, по его словам, "из-за юридических и репутационных рисков" покинули Россию после начала СВО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопросы в студии Российского экспортного центра "Сделано в России" сказал, что Россия обеспечивает и будет обеспечивать комфортные условия для работы зарубежных компаний при условии выполнения всех положений российского законодательства. Он также отметил, что многие зарубежные компании остались в России и продолжают работать, но "из-за страха перед санкциями в отношении себя они ведут себя по-партизански". "Многие из них даже уходя, проговаривали возможность возвращения на российский рынок. И это очень хорошо", - подытожил Песков.