Около 600 домохозяйств в селах Калмыкии намерены газифицировать в ближайшие два года

Всего в республике планируют построить 267 км межпоселковых газопроводов для газификации 31 населенного пункта

ЭЛИСТА, 27 сентября. /ТАСС/. Техническое перевооружение семи газораспределительных станций в Калмыкии позволит газифицировать почти 600 домохозяйств в сельской глубинке региона. Об этом по итогам рабочей встречи с гендиректором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым сообщил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

"На встрече с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым обсудили ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Республики Калмыкия на 2021-2025 годы, а также перевод котельных на газ, платежную дисциплину потребителей региона, тарифные вопросы, поставки газа. В частности, будет проведено техническое перевооружение семи газораспределительных станций, созданы возможности для газификации почти 600 домохозяйств", - написал глава республики.

По словам Хасикова, на встрече удалось достичь договоренности о заключении прямого договора поставки газа с АО "Газпром газораспределение Элиста". Это позволит установить полномочия единоличного исполнительного органа АО "Газпром газораспределение Элиста", ранее они принадлежали ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону". В общей сложности по программе развития газоснабжения и газификации Калмыкии построят 267 км межпоселковых газопроводов для газификации 31 населенного пункта. В два из них - поселки Белоозерный и Октябрьский Юстинского района - газ уже пришел.

Как сообщил в своем Telegram-канале Густов, 85% договоров на социальную газификацию в регионе уже выполнены. От жителей Калмыкии приняли около 1,3 тыс. заявок, 735 домов уже подключили к газовым сетям. Он отметил, что газификация маленьких населенных пунктов, таких как поселок Белоозерный, где проживает чуть более 100 человек, дает шанс на возрождение сельской глубинки.

"Уверен, вместе мы сможем 100%-но завершить технически возможную газификацию республики. Это позволит не только повысить инвестпривлекательность региона, но и поможет социально-экономическому развитию Калмыкии", - добавил Хасиков, поблагодарив руководство ПАО "Газпром" за внимание к республике.