"Лукойл" может сохранить право на обработку российской нефти в Болгарии на один год

Такое решение предложили депутаты экономической комиссии болгарского парламента

СОФИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл нефтохим Бургас" в Болгарии, вероятно, сможет сохранить за собой право на переработку российской нефти до октября 2024 года. Именно такое решение проблемы предложили депутаты экономической комиссии болгарского парламента, рассмотревшие поправку в законопроект, который ограничивает поставки российской нефти для нужд предприятия.

"В срок до 1 октября 2024 года, когда будет окончательно отменено исключение на поставку российской нефти, "Лукойл нефтохим Бургас" должен обеспечить плавный переход к переработке нероссийской нефти", - говорится в проекте решения, опубликованном на сайте парламента и предложенном для голосования на парламентском заседании.

Ранее парламентское большинство планировало ввести запрет на российскую нефть уже к ноябрю 2023 года, что могло бы нарушить работу предприятия и вызвать резкий рост стоимости топлива на внутреннем рынке, о чем официально предупредила российская компания, указав, что "30-дневный срок нереален и не может в полной степени гарантировать нормальную работу предприятия".

В 2022 году Европейская комиссия в виде исключения разрешила Болгарии выполнять контракты на покупку, импорт и передачу российской сырой нефти, доставленной в страну морским путем до конца 2024 года, однако в конце весенней сессии парламента представители правящего большинства вынесли на рассмотрение предложение о досрочном завершении ее поставок. Оно было рассмотрено и принято в первом чтении на осенней сессии парламента 21 сентября. В четверг законопроект должен быть рассмотрен во втором окончательном чтении.