Кабмин Чехии одобрил проект бюджета на 2024 год с дефицитом в $10,87 млрд

Премьер-министр республики Петр Фиала заявил, что наибольшую прибавку к ведомственному бюджету по сравнению с 2023 годом получит Минобороны

ПРАГА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило проект государственного бюджета страны на 2024 год с дефицитом в 252 млрд крон ($10,87 млрд). Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Петр Фиала.

"Мы одобрили бюджет на будущий год, - сказал он. - В бюджете отражены приоритеты нашего правительства и потребности нашей страны. Его дефицит составит 2,2% ВВП. Чехия спустя много лет вновь будет иметь бюджет с дефицитом менее 3%, а такой порог установлен Маастрихтскими критериями [еврозоны, в которую в перспективе может вступить Чехия]".

Расходные статьи бюджета составят 2,192 млрд крон (около $94,6 млрд), доходные - 1,940 млрд крон (примерно $83,7 млрд). Из министерств наибольшую прибавку к ведомственному бюджету по сравнению с текущем годом получит Минобороны. Ему будет выделено почти 39,4 млрд крон ($1,5 млрд) сверх суммы нынешнего года.

"В бюджете отражены наши обязательства повысить расходы на оборону и образование. Мы также обеспечиваем обязательства [государства] по социальным выплатам", - сказал журналистам министр финансов Чехии Збынек Станъюра.

В бюджет Чехии на 2023 год заложен дефицит на сумму 295 млрд крон (около $12,74 млрд).