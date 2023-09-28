В "Манеже" откроется VII Московский финансовый форум

По традиции его посетит премьер-министр России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Седьмой Московский финансовый форум, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, пройдет 28 сентября в центральном выставочном зале "Манеж". По традиции его посетит премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ключевая тема форума в этом году - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов.

Среди других значимых тем на форуме будут затронуты налоговая политика и ее трансформация в современных условиях, новые тенденции в сфере международных налоговых отношений, а также тренды алкогольного и табачного рынков.

О программе и участниках форума

Как сообщает пресс-служба кабмина, на пленарном заседании форума выступит Мишустин. В программе премьер-министра также запланирована встреча со студентами Финансового университета при правительстве РФ.

Глава российского кабмина традиционно участвует в этом мероприятии. В предыдущие годы, помимо выступления на пленарке, он осматривал представленные на форуме проекты и стенды, беседовал со студентами - победителями финансовых олимпиад и представителями молодежного актива Минфина.

В числе других заявленных спикеров - глава ЦБ Эльвира Набиуллина, помощник президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, а также другие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций.

Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики.