Бизнес оценил деловой климат в России в сентябре хуже, чем в августе

По данным опроса Российского союза промышленников и предпринимателей, показатель уменьшился с 47,2 до 38,2 пункта

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Состояние делового климата в России в сентябре ухудшилось по сравнению с августом, свидетельствуют результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Сводный индекс деловой среды РСПП в сентябре снизился сразу на 5 пунктов по сравнению с августом, до 43,5 пункта. Это самое низкое значение за последние 12 месяцев. Снижение продемонстрировали все индексы, но больше всего - индекс личных оценок состояния делового климата, который уменьшился с 47,2 до 38,2 пункта.

В РСПП отметили, что индекс B2B (взаимодействия бизнеса с бизнесом), который три месяца подряд находился в положительной зоне оценки, снизился на 2,1 пункта - до 48,9 пункта. Показатель количества новых заказов остался на прежнем уровне, тогда как все остальные - среднее время изготовления заказов, выполнение обязательств перед контрагентами и обязательств контрагентов перед компаниями - упали.

Значение индекса финансовых рынков в отчетный период составило 40 пунктов, в августе оно было выше на 6 пунктов. Респонденты зафиксировали ухудшение состояния валютного и фондового рынков - в первом случае значение индикатора упало на 7,2 пункта, во втором - снижение составило 4 пункта.

В ходе опроса респондентам задали дополнительный вопрос, насколько рост ключевой ставки ЦБ повлияет на уровень выплат процентов по кредитам компаний по сравнению с выплатами, которые были до 15 августа 2023 года. 31,8% участников опроса сообщили, что у них нет кредитных займов. 44,8% компаний оценили увеличение уровня расходов в диапазоне от 0,1% до 5%. 27,6% опрошенных предполагают, что рост составит от 5,1% до 10%.