Масштабы аферы на криптобирже JPEX в Гонконге превысили $192 млн

По последним данным, общее число пострадавших в результате пропажи средств превысило 2,4 тыс. человек

ГОНКОНГ, 28 сентября. /ТАСС/. Общий объем пропавших средств на криптобирже JPEX достиг 1,5 млрд гонконгских долларов (около $192,3 млн). Об этом сообщила радиостанция RTHK.

По ее данным, полиция задержала по этому делу еще троих подозреваемых - двое из них являются сотрудниками криптовалютных обменников. Таким образом, общее число задержанных достигло 15 человек, при этом полиция не исключает, что в ходе расследования дела в нем могут появиться новые фигуранты.

По последним данным, общее число пострадавших в результате пропажи средств превысило 2,4 тыс. человек.

По данным газеты South China Morning Post, полиция смогла изъять у задержанных наличные объемом более 8 млн гонконгских долларов (около $1,03 млн), а также активы общей стоимостью 77 млн гонконгских долларов (порядка $9,87 млн).

13 сентября Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга сообщила, что площадка по торговле виртуальными активами JPEX в своей рекламе лжет о том, что обладает лицензией на работу в городе. Злоумышленники побуждали людей вложить деньги в криптовалютные активы, обещая высокую прибыль. Полиция Гонконга запросила помощь у Интерпола для поиска и заморозки пропавших активов криптобиржи JPEX.

Администрация криптовалютной биржи в серии опубликованных на прошлой неделе заявлений обвинила власти Гонконга в "несправедливом отношении". Кроме того, JPEX сообщила, что испытывает нехватку ликвидности из-за заморозки активов, поэтому биржа вводит высокие комиссии на вывод средств и "временно приостанавливает" оказание услуг в Гонконге.