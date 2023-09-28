"Навигатор" поставил заказчику системы предупреждения столкновения в воздухе для SJ-100

В пресс-службе компании пояснили, что параллельно проводят стендовые испытания и продолжают работы по квалификации аппарата с оформлением свидетельства о годности комплектующего изделия

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Институт авиационного приборостроения "Навигатор" в сентябре поставил заказчику две российские системы предупреждения столкновения с воздушными судами (СПСВ) для первых серийных самолетов SJ-100 (Sukhoi Superjet 100). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Компания «Навигатор» отгрузила в сентябре две системы предупреждения столкновения с воздушными судами (СПСВ) для оснащения первых серийных импортозамещенных самолетов SJ-100", - говорится в сообщении.

"Параллельно мы проводим стендовые испытания и продолжаем работы по квалификации СПСВ с оформлением свидетельства о годности комплектующего изделия", - рассказал ТАСС генеральный директор АО "Навигатор" Сергей Бабуров.

Помимо SJ-100 российскую СПСВ можно установить на любой другой гражданский самолет, который ранее оснащался импортным оборудованием, в том числе на новейшие самолеты МС-21.

СПСВ - высокоинтегрированная бортовая аппаратура, которая предупреждает пилотов о потенциальной угрозе столкновения и выдает рекомендации по предотвращению опасной ситуации, аналогов такой системы в России нет. СПСВ разработана в рамках программы импортозамещения для замены на российских воздушных судах зарубежной системы TCAS.