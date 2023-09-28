На Сахалине до конца 2027 года планируют построить четыре газонаполнительные автостанции

Также в регионе создается сеть стационарных и мобильных газозаправочных станций

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции появятся в Южно-Сахалинске, Корсакове и Поронайске на Сахалине до конца 2027 года. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

"У нас в планах строительство четырех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в трех муниципальных образованиях", - рассказал собеседник агентства.

По информации властей, сейчас в регионе уже имеется четыре такие станции. На юге Сахалина работают передвижные автомобильные газовые заправщики.

Перевод транспорта на экологически чистое топливо - одно из важных условий для достижения регионом углеродной нейтральности к 2025 году.

С этой же целью власти Сахалинской области планируют к 2025 году перевести на газомоторное топливо маневровые локомотивы и 100 тыс. автомобилей - 50% от всего автопарка региона. Помимо этого, создается сеть стационарных и мобильных газозаправочных станций. С 2021 года и по настоящее время на Сахалине на газомоторное топливо переведено более 4,3 тыс. единиц автотранспорта, в том числе в текущем году - свыше 1,5 тыс.