28 сентября, 00:12

Toyota намерена построить свой третий завод в Индии

По данным агентства Reuters, объемы выпуска предприятия могут составить около 120 тыс. автомобилей в год

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor намерен построить свой третий завод на территории Индии. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Действующие предприятия автоконцерна находятся в юго-западном штате Карнатака, третий завод планируется построить там же. Ожидается, что его объемы выпуска составят около 120 тыс. автомобилей в год с возможностью дальнейшего повышения этого показателя до 200 тыс. Благодаря новому предприятию объемы ежегодного выпуска Toyota в Индии могут возрасти на 30% с нынешних 400 тыс. единиц.

Как отмечает Reuters, расширение деятельности японского автоконцерна в Индии наблюдается на фоне замедления роста на рынках Европы и США, а также усиления конкуренции на рынках Юго-Восточной Азии, где укрепляются позиции китайских компаний. 

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