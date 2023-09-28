Интерес соискателей к вакансии рекрутера в третьем квартале вырос в три раза

Исследование платформы "Авито Работа" показало, что средние зарплатные предложения для таких специалистов составили 70 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Самый заметный рост интереса соискателей в третьем квартале отмечается к вакансиям рекрутера и аналитика, также средние предлагаемые зарплаты для них выросли на 62% и 36% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито Работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году наиболее заметный прирост интереса соискателей отмечается к вакансии рекрутера, которая стала абсолютным фаворитом с приростом в три раза", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что средние зарплатные предложения для рекрутеров составляют 70 тыс. рублей в месяц.

Согласно итогам исследования, прирост интереса соискателей к вакансии аналитика вырос в 1,7 раза, средняя предлагаемая зарплата для них 53 тыс. руб. в месяц, к вакансии маркировщика - в 1,6 раза (68 тыс. рублей в месяц), видеооператора - в 1,5 раза (46 тыс. рублей в месяц), оператора call-центра - в 1,5 раза (32 тыс. рублей в месяц), SMM-специалиста - в 1,3 раза (53 тыс. рублей в месяц), копирайтера - в 1,3 раза (82 тыс. рублей в месяц), переводчика и ассистента - в 1,2 раза (72 тыс. рублей и 41 тыс. рублей в месяц соответственно), риелтора - в 1,1 раза (111 тыс. рублей в месяц).

"Уже не первый квартал мы видим высокий спрос работодателей на таких специалистов, как рекрутеры. Средние предлагаемые зарплаты для них выросли на 62% по сравнению с третьим кварталом 2022 года. Соискатели стали гораздо чаще откликаться на вакансии HR-менеджеров, поскольку профессия предполагает разнообразные возможности для профессионального развития и карьерного роста. Для аналитиков средние зарплатные предложения выросли на 36% по сравнению с прошлым годом", - цитируют в сообщении управляющего директора платформы "Авито Работа" Артема Кумпеля.