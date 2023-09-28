В России планируют открыть сеть модных "островков" с региональными брендами

По данным газеты "Известия", после ухода иностранных компаний вырос спрос на продукцию торговых марок РФ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Корпорация МСП работает над проектом запуска в торговых центрах сети "островков" с модной одеждой, в которых будут продаваться российские региональные бренды. Этот формат подразумевает концепцию торговли, при которой на одной территории располагаются несколько производителей, сообщает газета "Известия".

"По факту молодые дизайнеры и производители получат готовое решение по реализации продукции "под ключ". Это позволит им заявить о себе перед широкой аудиторией на региональном и федеральном уровнях, а также получить комплексную поддержку для своего развития на модном рынке. Отбор локальных брендов для размещения на льготных условиях будет проводить Корпорация МСП совместно с регионами", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, чьи слова приводятся в статье.

Исаевич рассказал "Известиям", что проект уже обсуждается с регионами и отечественными торговыми марками. По его словам, спрос на продукцию российских торговых марок вырос после ухода иностранных компаний, поэтому запуск такого формата стал актуальным. Исаевич отметил, что проект может быть представлен следующим образом: на базе известного бренда создадут современное пространство, в котором локальные компании смогут продавать свои товары на льготных условиях.

Глава "Ивановской текстильной компании" Юрий Шилов, который является идейным вдохновителем проекта, рассказал изданию, что сеть могут запустить в этом году. Как отмечают "Известия", продукция российских дизайнеров должна продаваться на площадках в 2-2,5 тыс. кв. м в торговых центрах в 10 городах-миллионниках.

"Такие площадки должны подхлестнуть развитие локальных брендов - мы намерены помочь им дорасти до федеральных имен: власти смогут компенсировать отечественным дизайнерам часть затрат по арендной плате - например, до 20%, этот вопрос как раз сейчас прорабатывают с Корпорацией МСП", - рассказал "Известиям" Шилов.