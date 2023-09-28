В ДФО зафиксировали рост спроса на специалистов в нефтегазовой отрасли

По словам руководителя PR-службы "HeadHunter Дальний Восток" Елизаветы Илюшиной, спрос на таких сотрудников вырос на 273% за 2 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Спрос на персонал в нефтегазовой отрасли в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) вырос на 273% с 2021 года. Об этом на сессии по развитию кадрового персонала на форуме "Нефть и газ Сахалина - 2023" сообщила руководитель PR-службы "HeadHunter Дальний Восток" Елизавета Илюшина.

"Кадры сейчас привлекать в разные отрасли, и именно в нефтегазовую отрасль, достаточно сложно <...>. Мы видим, что с 2021 года количество вакансий в нефтегазовой отрасли выросло в разы, а активности соискателей при этом не рассматривается. Здесь получается динамика спроса плюс 45%. Фактически в 2,5 раза вырос спрос на персонал в нефтегазе в целом по стране. И на 273%, в целом по Дальневосточному региону", - сказала Илюшина.

По ее данным, активность соискателей в отрасли критично низкая. Так, на одну вакансию по стране в среднем откликается 3,2 человека. А на Дальнем Востоке - всего 1,4. И не всегда отклики релевантные. Согласно аналитике HeadHunter, самый высокий спрос сейчас на рабочие линейные специальности - это машинисты, водители, слесари, сантехники. После них идут инженеры.

"Видим, что в большинстве отраслей нет нормального уровня конкуренции, когда и работодателям комфортно искать людей, и люди хотят работать. От четырех до восьми резюме на место считается нормой. Мы видим, что по позициям машиниста приходится всего одно-два резюме на вакансию, по инженерным специальностям - 2,2 резюме на вакансию", - добавила Илюшина.

При этом уровень дохода специалистов на Дальнем Востоке с каждым годом растет. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлекать персонал. Однако это не всегда помогает увеличивать производительность предприятия.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков во время форума отметил, что в регионе запрос на кадры очень высок. В ближайшие 5-7 лет появятся от 15 до 23 тыс. новых рабочих мест.

О форуме

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября. В нем принимают участие более 1 тыс. экспертов, в том числе иностранные делегации. В этом году форум отметит свое 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.

Одной из ключевых тем стало технологическое развитие энергетической отрасли в новых условиях. Большое внимание уделено вопросу увеличения глубины переработки природных ресурсов. Проходят круглые столы, встречи с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписания стратегических соглашений, а также работает выставочная экспозиция предприятий.