28 сентября, 03:57

В Приамурье работников ОПК планируют освободить от налога на транспорт

Речь идет о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса со стажем от одного года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Амурской области со стажем от одного года освободят от налога на транспорт. Соответствующие изменения были внесены в закон о транспортном налоге на территории Приамурья и приняты депутатами регионального Законодательного собрания в первом чтении, передает корреспондент ТАСС.

"Установление освобождения от транспортного налога для физических лиц, которые являются работниками организации ОПК. При этом оговаривается, что трудовой стаж не менее одного года в указанных организациях и это за одно зарегистрированное на их имя транспортное средство", - сказала в своем докладе первый заместитель министра экономического развития Приамурья Екатерина Киреева.

По информации Заксобрания, речь в первую очередь идет о Бронетанковом ремонтном заводе в Возжаевке. Льгота будет распространяться на один автомобиль без ограничения по мощности двигателя.

Также депутаты продлили на 2024 год освобождение от уплаты транспортного налога для участников специальной военной операции из Амурской области. 

Теги:
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