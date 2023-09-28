В Приамурье работников ОПК планируют освободить от налога на транспорт

Речь идет о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса со стажем от одного года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Амурской области со стажем от одного года освободят от налога на транспорт. Соответствующие изменения были внесены в закон о транспортном налоге на территории Приамурья и приняты депутатами регионального Законодательного собрания в первом чтении, передает корреспондент ТАСС.

"Установление освобождения от транспортного налога для физических лиц, которые являются работниками организации ОПК. При этом оговаривается, что трудовой стаж не менее одного года в указанных организациях и это за одно зарегистрированное на их имя транспортное средство", - сказала в своем докладе первый заместитель министра экономического развития Приамурья Екатерина Киреева.

По информации Заксобрания, речь в первую очередь идет о Бронетанковом ремонтном заводе в Возжаевке. Льгота будет распространяться на один автомобиль без ограничения по мощности двигателя.

Также депутаты продлили на 2024 год освобождение от уплаты транспортного налога для участников специальной военной операции из Амурской области.