В России 35% опрошенных граждан инвестируют для увеличения "подушки безопасности"

Согласно исследованию банка "Открытие" и брокера "ВТБ мои инвестиции", еще 31% респондентов вкладывают деньги для повышения качества жизни в будущем

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россияне чаще всего инвестируют и откладывают деньги для того, чтобы увеличить "подушку безопасности", а также повысить качество жизни в будущем. Такие результаты показал имеющийся распоряжении ТАСС опрос, проведенный банком "Открытие" (входит в группу ВТБ) и брокером "ВТБ мои инвестиции".

Так, отвечая на открытый вопрос о целях инвестирования и накопления денег (можно было давать более одного варианта ответа), 35% респондентов назвали увеличение "подушки безопасности", 31% - повышение доходов и повышение качества жизни в будущем, 25% - увеличение текущих доходов и улучшение качества жизни прямо сейчас. На крупную покупку или ремонт копят деньги 15%, на будущую пенсию - 13%, на образование (свое или детей) - 12%, на недвижимость или первоначальный взнос по ипотеке - 10%, на автомобиль или первоначальный взнос по автокредиту - 7%. Инвестируют и копят деньги без определенной цели 9% опрошенных.

Главными стимулами инвестирования и накопления денег (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты считают стремление увеличить доход и повысить качество жизни (44%), желание подстраховаться и накопить "подушку безопасности" (41%) и удобство процесса инвестирования (16%). А 11% инвестируют для внутреннего чувства уверенности и повышения самооценки. При этом 17% заявили, что инвестируют без каких-либо дополнительных стимулов.

Среди факторов, удерживающих от инвестиций (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), опрошенные называли потенциальные риски (37%), неопределенность экономической ситуации (33%), отсутствие гарантированной доходности (32%), нехватку средств для инвестирования (27%), сложность финансовых продуктов (25%). Ничего не мешает инвестировать 9% опрошенных.

При этом откладывать и инвестировать на срок от одного года готовы 46% респондентов. Так, 24% участников опроса - на срок от года до трех лет, 11% - на три-пять лет, 5% - на пять-десять лет. К вложениям на срок более десяти лет готовы 6% респондентов. Еще 27% готовы вкладывать на срок до полугода, также еще 27% - на срок до года.

Кроме того, более четверти опрошенных (28%) заявили, что получают более 10% ежемесячного дохода от накоплений (по вкладам, накопительным счетам, ценным бумагам и альтернативным инвестициям). У 2% респондентов доля таких доходов составляет более половины ежемесячных поступлений, у 5% опрошенных - 30-50%, у 21% - 10-30%. У 38% опрошенных их доля - до 10%. Об отсутствии доходов от инвестиций заявили 28% участников опроса. Еще 6% затруднились ответить на этот вопрос.

В структуре сбережений респондентов инвестиции и накопления занимают долю больше, чем наличные деньги (по этой теме можно было давать более одного варианта ответа). Так, 38% держат деньги на вкладе или накопительном счете, 16% инвестируют в ценные бумаги российских компаний, 7% - в государственные ценные бумаги, по 6% - в паевые инвестиционные фонды, а также в недвижимость. При этом только 47% опрошенных россиян оставляют деньги в наличных рублях, 3% - в альтернативной валюте (юани и другие). Это показывает, что все больше россиян инвестируют или хранят деньги так, чтобы они могли "работать".

Опрос показал приток новых вкладчиков и инвесторов за последние два года. Так, за это время сберегать или инвестировать начал каждый пятый респондент (в Южном федеральном округе - 31%, в Центральном, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - по 15%). Свою позицию за этот период не изменили 69% респондентов. 40% инвестировали и сберегали деньги раньше, делают это и сейчас. Еще 10%, наоборот, раньше инвестировали и откладывали деньги, а в последние два года перестали.

Экспертное мнение

По мнению руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова, опрос свидетельствует о росте доверия к фондовому рынку. "Полученные результаты показывают, что люди по большей части относятся к инвестициям обдуманно и воспринимают их в качестве источника долгосрочного накопления. Все больше россиян видят во вложениях в ценные бумаги способ увеличения "подушки безопасности" и повышения качества жизни в будущем. Позитивно и то, что более 20% опрошенных начали вкладывать и инвестировать в последние два года. Это говорит в том числе о росте доверия к фондовому рынку, что будет способствовать укреплению российской экономики в целом", - прокомментировал эксперт.

Опрос провели банк "Открытие" и брокер ВТБ 7-14 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.