В аэропорту Улан-Удэ отмечается рост пассажиропотока на 16,2%

По словам гендиректора международного аэропорта Байкал Дмитрия Гармаева, положительная динамика обусловлена увеличением количества туристов, повышением социально-экономических связей между регионами, появлением дополнительных рейсов и субсидированием межрегиональных маршрутов

УЛАН-УДЭ, 28 сентября. /ТАСС/. Рост пассажиропотока на 16,2% отмечается в 2023 году в аэропорту Улан-Удэ, сообщил ТАСС гендиректор международного аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

"Рост пассажиропотока в Улан-Удэ сохраняется. На конец августа в воздушной гавани столицы Бурятии обслужено 552 тыс. пассажиров. Это на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Гармаев, отметив, что за весь 2021 год пассажиропоток составил 540 тыс. человек.

Положительная динамика связывается с увеличением количества туристов, повышением социально-экономических связей между регионами, появлением дополнительных рейсов и субсидированием межрегиональных маршрутов. Например, из Улан-Удэ в Новосибирск выполняется два рейса в день. "Аэропорт Толмачево уже давно стал удобным транзитным хабом для пассажиров Бурятии. Статистика показывает, что более половины пассажиров на этих рейсах летят транзитом через Толмачево по всей стране и за границу", - пояснил Гармаев.

В 2023 году, по прогнозам, аэропорт Байкал выйдет на показатель в 700 тыс. пассажиров. "Среднесрочная перспектива - 1 млн человек", - отметил гендиректор аэропорта. Для этого ведется работа по улучшению качества обслуживания, модернизация инфраструктуры. В планах - создать на базе бурятского аэропорта логистический пункт, а также хаб для иностранных туристов.

На Восточном экономическом форуме в этом году подписано соглашение о включении аэропорта Байкал в территорию опережающего развития "Бурятия". На транспортное предприятие будет распространяться режим льготного налогообложения, что позволит быстрее окупить инвестиции в строительство терминала. Его возведение началось в 2022 году, окончание работ по проекту стоимостью более 3 млрд рублей планируется в 2024 году. Обновленный терминал сможет обслуживать до 2,2 млн пассажиров в год.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения. Он может принимать рейсы из Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.