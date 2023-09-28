В Гонконге приостановили торги акциями китайского девелопера Evergrande

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что председатель совета директоров Evergrande Group Сюй Цзяинь якобы находится под контролем полиции Китая с начала сентября

ГОНКОНГ, 28 сентября. /ТАСС/. Торги акциями одной из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande приостановлены на Гонконгской фондовой бирже. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте площадки.

"Торги акциями China Evergrande Group будут приостановлены с 09:00 (04:00 мск) сегодня, 28 сентября", - сказано в сообщении. Это также касается котировок ценных бумаг всех подразделений компании. Причины приостановки не указываются.

Как передает гонконгская радиостанция RTHK, торги акциями были приостановлены после сообщения Bloomberg, которое вызвало опасения относительно будущего компании. В среду агентство со ссылкой на источники сообщило, что председатель совета директоров Evergrande Group Сюй Цзяинь якобы находится под контролем полиции КНР с начала этого месяца.

В среду акции Evergrande Group закрылись на отметке 0,32 гонконгского доллара (около $0,041).

Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований в 2021 году объявила о дефолте по платежам в адрес кредиторов и субподрядчиков. Пытаясь избежать банкротства, компания начала распродавать активы. 21 марта 2022 года Evergrande приостановила торги акциями на Гонконгской фондовой бирже, до этого они упали в цене в несколько раз. 28 августа этого года компания возобновила торги акциями на бирже в Гонконге после перерыва почти в полтора года.

17 июля Evergrande опубликовала два финансовых отчета за 2021 и 2022 год. Согласно последнему из этих документов, суммарный объем долговых обязательств девелопера к концу 2022 года снизился в годовом выражении на 5,5%, составив 2,437 трлн юаней (около $339,9 млрд). Крах Evergrande спровоцировал серьезный кризис на рынке недвижимости Китая: суммарный метраж запущенных в 2022 году новых проектов по итогам года сократился на 39,4% в годовом выражении, до 1,206 млрд кв. м.